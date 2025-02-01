Celal Şengör: Marmaraereğlisi topun ağzında 

Prof. Dr. Celal Şengör, Marmara’daki deprem riskine ilişkin konuştu: “Marmaraereğlisi (Tekirdağ’ın bir ilçesi) topun ağzında.”

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DHA‘nın haberine göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde ‘Beklenen İstanbul depremi Marmaraereğlisi’ne etkileri’ konulu konferansta konuşan Şengör, şunları söyledi:

* Deprem konusunda gerçekçi olunmak zorunda. Kuzey Anadolu Fay Hattı, İstanbul’dan başlayıp, Marmaraereğlisi’ne kadar uzanıyor. Bu fayın hareketi bölgedeki deprem riskini doğrudan etkiliyor. Maramaraereğlisi’nde 7,6 deprem bekleniyor. Dolayısıyla Marmarereğlisi topun ağzında. Bir yer kayması olup olmamasına bağlı. Eğer bir yer kayması olursa; ki olabilir merkezi havzada tsunami yaratabilir.

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* Doğu Marmara’da bu hesaplandı; büyük bir yer kayması muhtemel bir yer kayması olması neticesinde yedi metreye yakın tsunami dalgası olabilir diye Türk Hava Kuvvetleri’nin isteği üzerine böyle bir araştırma yapıldı. Hava Harp Okulu’nun bulunduğu yerde dalga yüksekliği yedi metreyi buluyor Yeşilköy’de.

‘Karanlık bir manzara çizdim ama…’

* Karanlık bir manzara çizdim ama gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz. Her şey güllük gülistanlık deyip de kendimizi aldatıp yaşayamayız. İstanbul’da olacak felaketi düşünemiyorum. Korkunç olacak ve bunun için tedbir alınmadığından emin olun.