Naci Görür'den Diyarbakır uyarısı: Bitlis-Zagros fay hattı tehlikeli

Yer bilimci Profesör Naci Görür, Bitlis-Zagros fay hattındaki bir depremin Diyarbakır’da büyük felakete neden olacağını belirterek Diyarbakır’ı deprem dirençli hale getirmek gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Görür, Diyarbakır belediyesinin ‘Deprem Dirençli Kentler’ söyleşisinde konuştu.

‘Seyyahlar gibi il il dolaşarak depremi anlatmaya çalıştığını’ belirten Görür, Diyarbakır’ın 50-150 kilometre kuzeyinde olacak bir depremin kesin olduğunu, bunun da kente ciddi zararlar vereceğini söyledi:

“Bunu önceden söylemek mümkün. Tarih, saat ve dakika söyleyemiyorsun ama nereyi ve nasıl etki ile vuracağını bugünkü bilim ve teknoloji söylüyor. Bizim işimiz bu.”

Diyarbakır için Doğu Anadolu Fayı’nın asıl tehlike olmadığını belirten Görür, kenti Bitlis-Zagros fay hattındaki bir depremin etkileyeceğini aktardı.

Görür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“(Doğu Anadolu Fayı) Diyarbakır ile ilgisi yok. Ama titredikçe sizi de vuruyor. Komşunun zararını çekiyorsunuz. Ege Denizi’nde ve Yunanistan’da deprem oldu, İzmir’de binalar yıkıldı ve insanlar öldü. Diyarbakır için tehlikeli olan Bitlis-Zagros Fay Hattı’dır.

Bu fay, ters fay. Deprem ürettiği zaman Diyarbakır’a daha yakın. Dolayısıyla o harekete geçtiği zaman asıl büyük felaket o zaman olacak. Ne zaman harekete geçer diye sormayın. Çünkü bilmiyorum. Geçer mi kesin geçer. Ama ne zaman geçeceğini bilmiyorum.

Diyarbakır’ı deprem dirençli yapmazsanız harekete geçince kesin zarar verir. 6 Şubat’ta olan depremler, tam 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. 5 milyon ton dinamiti patlatırsanız açığa çıkan enerjiyi düşünün. Yüzlerce atom bombası gibi. Deprem olduğu zaman bu sistemler çok büyük enerji üretiyor.”

Bir yerde deprem olduktan sonra belirli bir zaman sonra aynı yerde ve büyüklükte depremin bir daha olabileceğine değinen Görür, şöyle devam etti: “Dolayısıyla Diyarbakır’da deprem olacak, kentin içinde, göbeğinde tam olmayacak ama 50-150 kilometre arasında kuzeyde olacak. Kentte küçük boyutta faylar var. Bu faylar harekete geçerse deprem olur.”