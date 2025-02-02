Naci Görür: Ege kıyısında Santorini Adası'na yakın vatandaşlarımız dikkatli olmalı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür Yunanistan’ın Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda sıklaşan depremleri vurgulayıp “Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” dedi.
Bugün 10:22’de Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre depremin Muğla’nın Bodrum ilçesine mesafesi 171,26 kilometre, derinliği 6,64 kilometre .
Görür X’teki açıklamasında şunları söyledi:
“Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adası’nın kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim.
Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle.”
Santorini Adası’nda sismik hareketlilik nedeniyle eğitime bir gün ara
Santorini Adası Belediye Meclisi’nin olağanüstü toplantısında son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı verildi.
Bu çerçevede adada bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi.
Yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Kararda vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan kaçınması istendi.