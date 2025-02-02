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Yaramazlara biraz batar!

Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'dan fazla deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Ege Denizi’nde son 24 saatte 30’un üzerinde deprem oldu.

Fotoğraf: AA

AFAD’dan derlenen bilgiye göre Ege Denizi’nde dün saat 15:51’den bugün 15:55’e kadar en küçüğü 1,3, en büyüğü 4,8 olan 30’un üzerinde sarsıntı tespit edildi.


4 ile 4,8 arasında toplam sekiz deprem kaydedildi.

Bugün de saat 10:22’de 4,7, 15:55’te de 4,8’lik iki deprem olmuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bugün Yunanistan’ın Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda sıklaşan depremleri vurgulayıp “Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” dedi.

Naci Görür: Ege kıyısında Santorini Adası’na yakın vatandaşlarımız dikkatli olmalı

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