Ege Denizi'nde son 24 saatte 30'dan fazla deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Ege Denizi’nde son 24 saatte 30’un üzerinde deprem oldu.

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AFAD’dan derlenen bilgiye göre Ege Denizi’nde dün saat 15:51’den bugün 15:55’e kadar en küçüğü 1,3, en büyüğü 4,8 olan 30’un üzerinde sarsıntı tespit edildi.

4 ile 4,8 arasında toplam sekiz deprem kaydedildi.

Bugün de saat 10:22’de 4,7, 15:55’te de 4,8’lik iki deprem olmuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bugün Yunanistan’ın Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda sıklaşan depremleri vurgulayıp “Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” dedi.