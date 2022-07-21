Ege Cansen: TL’ye faiz vermek günah, dolara sevap olamaz

Georgieva, makalesinde şu bilgileri veriyor: Türkiye gibi “gelişen/emerging” ülkelerin %30’u ve alt kümede bulunan “düşük gelirli” ülkelerin %60’ı halen dış borç krizi içindedir. Gelişen ülkelerin üçte biri dış borçlara %10’un üstünde faiz ödemektedir. Enflasyonu çok yüksek seyreden ülkelerin hemen hepsi “dış borç krizine girmiş” olanlardır. Dış borç krizine girmiş olan ülkeler de “dış borçla” (cari açıkla diye okuyun) ekonomilerini yürütmeye çalışanlardır. Şimdi ben buradan “güzel ve yalnız ülkemin” seçmenine sesleniyorum. Karşınıza çıkan her siyasetçiye “Oyumu, ülkeyi dış borç dilenme zilletinden kurtarana vereceğim” deyin. Kurtarın ki; dolara %10 faiz vererek “içeride fakirden zengine” ve “yurt içinden, yurt dışına” milli gelir transferi dursun deyin. Dursun ki; devalüasyon-enflasyon sarmalından kurtulalım deyin.

Son söz: TL’ye faiz vermek günah, dolara sevap olamaz.

Ege Cansen’in yazısı