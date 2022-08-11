Ege Cansen: Suriye’ye sefer düzenlemek gibi tuzaklardan uzak durmalıyız

Rusya, gaza geldi ve Ukrayna’ya saldırdı. Ukrayna, NATO’ya girse bile, “Ukrayna-Rusya” ve “Rusya-AB/NATO” ilişkileri bugünkünden kötü olmazdı. Putin hata etti. Çin şimdilik akıllı davrandı gibi duruyor. ABD’nin kışkırtmasına kendini kaptırmadı. Pentagon, eskalasyonu daha da artırmasın diye “Pelosi’ye çok kızmış gibi yapıp”, üst perdeden konuştu ama cevaben sınırlı askeri manevrayla iktifa etti. Yani dolduruşa gelmedi. Biz de Çin gibi davranırsak iyi olur. Bölücü terör örgütü PKK ile mücadelede bugüne kadar nasıl hareket ettiysek, öyle devam etmeliyiz. PKK’nın kökünü kazımak gibi olmayacak bir şey için Suriye’ye sefer düzenlemek gibi tuzaklardan uzak durmalıyız. Zaman lehimize işlemektedir.
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