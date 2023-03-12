Ege Cansen: Projeler yarım kalabilir

İktisat, rasyonellik gerektirir. Her tedbirin ve her hasarın maliyeti vardır. Hasarın olma ihtimali ve büyüklüğüne göre alınacak tedbirin maksimum bir maliyeti vardır. Yani tedbirler de iktisadi olmak zorundadır. Ayrıca tedbirler de tek tür değildir. Mesela bazen deprem riski olan yere süper dayanıklı ama yüksek maliyetli bina inşa etmek, deprem riski olmayan uzak bir yere daha ucuza bina inşa etmekten daha iktisadi olabilir. Şu sıralarda ruhsal bir travma geçiriyoruz. Salim düşünemiyor olabiliriz. Mesele sadece depreme dayanıklı bina yapmak değildir. Bölgenin iktisaden yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç olabilir. Muhalefetin de görüşü alınarak zihinlerde bir “mastır plan” oluşturmadan beton dökmeye başlamayalım. Çünkü en şiddetli depremde dahi hasarlanmayacak ve dolayısıyla kimsenin ölmeyeceği binaların inşa maliyeti, toplumun deprem olmadığı sürece düşük bir refah düzeyinde yaşamaya mecbur kalmasını gerektirecek kadar büyük olur. Bu yüzden projeler yarım kalabilir.
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