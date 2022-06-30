Ege Cansen: Piyasa aktörleri yan yollara sapar

Serbest piyasa mantığına göre, piyasalara müdahale edilmese her malın veya metânın, mesela dövizin “piyasa fiyatı” kendiliğinden oluşur. Ancak bu her zaman mümkün değildir. Bir ülkede serbest piyasa sistemi uygulanıyor olsa da, piyasalarında görünen her fiyat, özellikle “döviz fiyatı” iktisadın tanımladığı anlamda “piyasa fiyatı” değildir. Bunun birçok sebebi vardır. En önemlisi, ihracatı teşvik veya dış finansman çekmek ya da dar ve sabit gelirlileri korumak isteyen devletin, döviz dahil bazı fiyatlara doğrudan veya dolaylı müdahale etmesidir. Her müdahale, dövizin piyasa fiyatının oluşması önünde bir engeldir. Müdahalelerden kötü etkilenmek istemeyen piyasa aktörleri yan yollara sapar. Bu sefer devlet, yan yolları tıkamak için yeni mevzuat değişikliklerini yürürlüğe koyar. Bu da bir tür kısır döngü yaratır.
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