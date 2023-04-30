Ege Cansen: Enflasyonun neresindeyiz

IMF’nin 2023-2028 yılları arasında iktidarda hangi partinin (ittifakın) olacağı fark etmez diyerek böyle bir tahmin yayınlamasını cesurca buldum. Demek ki; Türkiye’nin ekonomik geleceğinin, onu yönetenlerle bir ilgisi yokmuş. Ne olacaksa, o olacakmış.

Neşenizi kaçırmak istemem ama CHP’nin bol ve ucuz döviz girişine veya AKP’nin ibadullah ucuz doğalgaz bulunmasına dayalı senaryolarını muhtemel görmüyorum. Bunlar olamayacaksa enflasyonun, ne 2024’te %35’e ne de 2025-2028 arasında ortalama %21’e düşmesi mümkün değildir. Enflasyonun, atalet momentinin çok yükseldiği yani “enflasyonun enflasyon doğurduğu” bir ortamda enflasyon bu kadar rahat düşemez. Eğer düşecekse ki; düşebilir, bunun bir ödünü olmalıdır. O zaman bu tablo yeniden yapılmalı, enflasyonu düşürmenin ödünü de tabloya yansımalıdır.

Ege Cansen’in yazısı