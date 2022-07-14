Ege Cansen: Cari açığın büyümesi finansal istikrarsızlık demektir

Tek paralı ülkelerde krizler “varlık fiyatları” balonunun patlamasından çıkar. Çift paralı ülkelerde ise krizler, ulusal paranın aniden ve yüksek oranda değer kaybetmesinden doğar. Merkez bankasının faizi artırması, tek paralı ülkelerde varlık enflasyonu yaratan düşük faiz politikasından bir dönüştür. Enflasyonu kalıcı olarak düşürür. Çift paralı ülkelerde merkez bankasının faizi artırması ise enflasyonu “geçici” olarak düşürür. Çünkü enflasyonu yaratan şey, ulusal paranın değer kaybetmesidir. Gelen sıcak para döviz kurunu baskılar. Enflasyonu bu şekilde düşürmenin ödünü, ülkenin cari işlemler açığının büyümesidir. Cari açığın büyümesi finansal istikrarsızlık demektir. Bu istikrarsızlık, bir süre sonra yeni bir devalüasyona, o da enflasyonda yeni bir parlamaya sebep olur.
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