Ege Cansen: Bu külfet diğer gösteriş yatırımlarıyla birlikte pahalılık olarak halkın sırtına binecek

AKP’nin propaganda uzmanları “yapamazsın dediler ama biz yaptık” diyerek konuyu saptırmasına izin vermemek için bu yazıyı yazdım. Kimse “yapamazsın” demedi. Bu yatırım gayri iktisadidir dedi. Mesela benim söylediklerim şuydu: Bu otomobil, markası dışında yerli ve milli olmayacaktır. Üstelik külfeti, nimetini aşacaktır. Bu külfet diğer gösteriş yatırımlarının külfeti ile birlikte hayat pahalılığı olarak halkın sırtına binecektir. Kararı, bunu bilerek verin.
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