Ege Cansen: Bu büyüme, refahı artırmayacak

Pandemi ve Ukrayna savaşı sonrası dış ticaret hadleri değişti. Yani, başta petrol ve doğalgaz üreticileri olmak üzere bazı ülkelerin ihraç ettikleri malların dolar cinsinden fiyatı, ithal ettikleri malların dolar cinsinden fiyatından fazla arttı. Milli gelir (GSYH) muhasebesi, reel (hacimsel) büyümeyi ölçmek üzere tasarlanmıştır. Dış ticaret hadlerinin değişmesi yüzünden, bir ülkenin milli gelirinin hacimsel olarak büyümesi, o ülke halkının ferahının ne kadar arttığını göstermez. Çünkü refah, hacimsel üretim artışından değil, sabit fiyatlarla gelir artışından doğar. 2022 böylesi bir yıldır. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve Norveç gibi petrol üretici ülkelerin GSYH’si hiç veya çok az artarken, halklarının refahı (reel geliri) misliyle büyümüştür. Türkiye’nin GSYH’si bu yıl “hacimsel” büyüyecektir. Ama bu büyüme, refah artışı yaratmayacaktır.

Ege Cansen’in yazısı