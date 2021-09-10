Edremit kaymakamı, kurtuluş günü kutlamalarındaki gösteri nedeniyle merkeze çekildi

Dün, Balıkesir’in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü kutlamalarında, temsili olarak bir kadının zincire vurulup efeler tarafından kurtarıldığı gösteri nedeniyle Kaymakam Turgay Ünsal, İçişleri Bakanlığı’nca merkeze çekildi. Gösteriyi düzenleyen dernekler hakkında da mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Fotoğraf: DHA

Efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp zincire bağlandı. Efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altından beyaz elbiseleriyle çıkan kadın, Türk bayrağıyla protokole poz verdi. Gösteriyle Edremit’in esareti ve kurtuluşunun anlatıldığı belirtildi.

Gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatıldı.

‘Törenin anlamıyla bağdaşmıyor’

Balıkesir Valiliği’nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Edremit İlçemizde 09.09.2021 Perşembe günü gerçekleşen Edremit’in Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü Kutlama Programında yaşanan gösteri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu kutlama programında yer almamasına rağmen programın uygulanması esnasında ortaya konulan, kurtuluş töreninin anlamıyla bağdaşmayan ve töreni tartışmaya açacak nitelikte bir gösteri icra edildiği görülmüştür. Milli kurtuluş günümüzü tartışmaya açan bu gösteriye sebep olan kutlama komitesi başkan ve üyeleri ile sorumlu belediye görevlileri hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığından Mülkiye Müfettişi talep edilmiştir. Ayrıca soruşturmanın selameti açısından kutlama komitesi başkanı Edremit kaymakamı, İçişleri Bakanlığı’mızca merkeze çekilmiştir. Söz konusu gösteriyi gerçekleştiren dernek hakkında da İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernek denetçilerince gerekli soruşturma yapılacaktır.”

AA’nın aktardığına göre ise Menderes Bulvarı’ndaki törende, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi tarafından düzenlenen temsille ilgili AKP’li Edremit Belediye Meclisi Üyesi Murat Tuna, “Bizim kadınımızın, bizim genç kızlarımızın zincire vurulduğu hiçbir dönem olmamıştır” diyerek tepki gösterdi.

ÇYDD Edremit Şube Başkanı Nedret Aldemir ise törendeki amaçlarının bir kadını zincire vurmak olmadığını, kentin kurtarılışını sembolize etmek istediklerini söyledi.

Aldemir dün tören sonrasında şu ifadeleri kullandı: “Edremit’te 100 yıllık bir gelenek. Daha önce Cumhuriyet Meydanı’nda konuşmanın hemen ardından kara örtünün altında yöresel kıyafetli kadın olurdu ve üzerindeki zincir çıkarılarak kentin kurtarılışı sembolize edilirdi. Ardından da halk oyunları oynanarak kurtuluş kutlanırdı. Bizim siyasetle filan hiçbir ilgimiz yok, olamaz da ancak beyefendinin neden tepki gösterdiğine bir anlam veremiyorum. Demek ki o görmek istediği gibi görüyor ve kara örtü altındaki zincirli kadını, kadın olarak görüyor. Oysa ki o bir kadın değil, Edremit ilçesidir. Bizim anlatmak istediğimiz de budur.”