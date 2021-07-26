Edirne’de Covid-19 tedavisi gören belediye başkanı evinin balkonundan nikah kıydı

Edirne’de Covid-19 tedavisi evinde devam eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, gelin ve damadın isteği üzerine balkondan nikah kıydı.

Fotoğraflar: AA

Keşan Lisesi bahçesinde, Kader Çakır ve Ertuğrul Katı çifti için nikah töreni düzenlendi.

Okul bahçesinin yanındaki apartmanda oturan Helvacıoğlu, tören için cübbesiyle sosyal mesafe kuralına uyarak evinin balkonuna çıktı.

Helvacıoğlu, evinin balkonundan daha önce çiftin nikahlarını kıymasını istediklerini anlatarak, şunları söyledi: “Çok değerli çiftimiz Kader ve Ertuğrul nikahlarını benim kıymamı istediler. ‘Corona virüs engel değildir’ dedik ve çiftimizin taleplerini bugün yerine getirmek için bir aradayız. Sevginin her engeli aşacağının kanıtı olan bu nikahı, sizlerin şahitliği ile gerçekleştireceğiz.”

Konuşmaların ardından Helvacıoğlu, nikahı evinin balkonundan kıydı.