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Yaramazlara biraz batar!

Edirne’de asfalt havuzunda sızıntı: Ekili alanlar zarar gördü


Edirne’de asfalt şantiyesi havuzundaki sızıntı nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

AA’nın haberine göre Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt havuzunun duvarının yıkılması sonucu asfalt malzemesi çevredeki tarım arazilerinin bir bölümünü kapladı.


Tarım alanına sızan petrol bazlı kimyasal malzemenin üzerinden zaman zaman dumanlar çıktığı gözlendi.

Asfalt malzemesiyle kaplanan bazı buğday ekili alanlar zarar gördü.

Çevreye yayılan asfalt, şantiye yakınındaki dereye de karıştı.

Kontrol altına alındı

İş makineleriyle yapılan çalışma sonrası ziftin karıştığı derenin önüne toprak çekildi. Tarım alanlarına sızan zift kontrol altına alındı.

Havuzda yaklaşık 1500 ton ziftin olduğu, havuzun patlaması sonucu buradaki asfalt malzemesinin bir kısmının çevreye yayıldığı öğrenildi.

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