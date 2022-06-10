Eczacıbaşı çalışanlarının İtalya’da bindiği kayıp helikopterden sinyal alındı

İtalya’da içinde Eczacıbaşı Holding’de çalışan dört kişinin de bulunduğu kayıp helikopterdeki pilot ve bir yolcudan sinyal alındı.

Fotoğraf: Pixabay (Temsili)

Eczacıbaşı Topluluğu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, kağıt teknolojileri fuarı için İtalya’ya giden dört kişinin bindiği helikopterden haber alınamadığını duyurmuştu.

İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabındaki paylaşımda, Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İtalyan basını da arama kurtarma çalışmalarının, Modena kenti yakınlarındaki Pievelago mevkisindeki dağlık alanda devam ettiğini yazdı.

İtalyan İtfaiyesinin koordine ettiği çalışmalara İtalyan Hava Kuvvetleri, Sivil Savunma ekipleri ve gönüllüler de katılıyor.

İtfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını, Pievepelago kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırdı.

‘Alan çok geniş’

AA’ya konuşan Lucca İtfaiye Komutanlığı Müdür Yardımcısı Giunti Gilberto, şunları dedi: “Dün öğleden sonradan itibaren bu helikopterin kaybolduğu haberi gelmesinden itibaren arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz itfaiye olarak sahada arama çalışmalarını koordine ediyoruz. Hava Kuvvetleri de havadan arama tarama faaliyetlerini yürütüyor.”

Aramalarının hem Lucca hem de Modena vilayetinde devam ettiğini aktaran Gilberto, bulundukları bölgede hem pilottan hem de kayıp bir yolcudan sinyal aldıklarını söyledi: “Özellikle kayıp yolcunun telefonundan aldığımız sinyal, bizim alanı belirlememizde yardımcı oldu ancak bu alan çok geniş. Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, telefon verilerinden datalarla belirlendi. Hem karada hem helikopterle sinyallerin bize gösterdiği yerde helikopteri bulmaya çalışıyoruz. Dronlarımız, can kurtaran köpeklerimiz var. Sabahtan beri aralıksız çalışıyorlar. Gece de devam ettik bazı özel teknik ekipmanlarımızın yardımıyla. Aramalarınız aralıksız sürüyor.”