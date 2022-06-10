Eczacıbaşı çalışanlarının İtalya’da bindiği helikopterden haber alınamıyor

Eczacıbaşı Holding, İtalya’ya fuar için giden dört çalışanın bindikleri helikopterden haber alınamadığını duyurdu.

Fotoğraf: Pixabay (Temsili)

Eczacıbaşı yönetiminin yayımladığı yazılı açıklama şöyle: “Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde yedi kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca’dan Treviso’ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya’daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.

En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

ANSA: Hava koşulları olumsuz

İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı’ndan havalanan Agusta Koala ‘AW119’ tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.

Haberde, helikopterde altı yabancı, bir İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan dördünün Türk, ikisininse Lübnanlı olabileceği kaydedildi.

Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu, sabah tekrar başlayacağı söylendi.

Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı.

Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi ‘Roto Cart’ isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA’ya açıklamasında, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

Gelain, söz konusu helikopterin günde iki kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.