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Yaramazlara biraz batar!

Ebru Kılıçoğlu: Muslera sık sık kendini rakip futbolcularla burun buruna buluyor

İşte burada geride kalıyor Galatasaray. Bulundukları yerin ‘malzemesi’ olmayan futbolcular aksıyor. Bu malzeme uyumsuzluğu bol bol pas hatasına yol açıyor; Muslera sık sık kendini rakip futbolcularla burun buruna buluyor. Öte yandan iki takım da aksiyona reaksiyonla cevap verince zevkli, heyecanlı ve tempolu bir maç yaşanıyor. O kadar çok gol ve pozisyon ve olay var ki, buraya sığdırmak mümkün değil. 3-4’lük skorda kalan golleri Aytaç (57), Da Costa (77), Icardi (48 ve 83) ve Vinicius atıyor. Son dakikaları ‘mide spazmı’ yapan bu lezzetli sofradan Galatasaray tok kalkan taraf oluyor… 

Ebru Kılıçoğlu’nun yazısı


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