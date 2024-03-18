Ebru Kılıçoğlu: Muslera sık sık kendini rakip futbolcularla burun buruna buluyor

İşte burada geride kalıyor Galatasaray. Bulundukları yerin ‘malzemesi’ olmayan futbolcular aksıyor. Bu malzeme uyumsuzluğu bol bol pas hatasına yol açıyor; Muslera sık sık kendini rakip futbolcularla burun buruna buluyor. Öte yandan iki takım da aksiyona reaksiyonla cevap verince zevkli, heyecanlı ve tempolu bir maç yaşanıyor. O kadar çok gol ve pozisyon ve olay var ki, buraya sığdırmak mümkün değil. 3-4’lük skorda kalan golleri Aytaç (57), Da Costa (77), Icardi (48 ve 83) ve Vinicius atıyor. Son dakikaları ‘mide spazmı’ yapan bu lezzetli sofradan Galatasaray tok kalkan taraf oluyor…
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