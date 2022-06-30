Ebru Ceylan’dan ‘Dünyanın Gecesi’

Fotoğraf sanatçısı ve senarist Ebru Ceylan’ın kişisel sergisi ‘Dünyanın Gecesi‘ sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraflar: AA

Contemporary İstanbul Vakfı (CI) tarafından hazırlanan Fişekhane Cocoon’da fotoğraf sergisinin açılışında sanatçıya, eşi Nuri Bilge Ceylan ve oğulları Ayaz Ceylan ile Tibet Ceylan eşlik etti.

İstanbul Zeytinburnu’ndaki sergi mekanında Ceylan’ın, Alman filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel’in ‘Tinin Fenomenolojisi’ adlı eserinde geçen bir metinden ilham alarak oluşturduğu fotoğraf seçkisi bir araya geldi.

Seçkideki işlerin ‘gece‘ metaforuyla kavramsallaştırılan boşluktan referans aldığı belirtildi.

Sanatçının son iki yılda çektiği monokrom doğa fotoğrafları ile bir videodan oluşan sergi 29 Temmuz’a kadar görülebilir.