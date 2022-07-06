Düzce’de sele kapılan kepçe operatörünün cesedi bulundu

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların dokuzuncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.
Sel bölgesinde çalışırken köprü çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak’ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.
Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi Jandarma aram helikopteri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak’a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi taradı.
Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi.
Arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekip, Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cesede rastladı.
İncelemede cesedin Okan Bayrak’a ait olduğu tespit edildi.
Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak’ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.