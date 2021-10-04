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Yaramazlara biraz batar!

Düzce belediye başkanı: Aşı olmayan kamu hizmetlerinden mahrum edilsin

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Covid-19 aşısı olmayanların, kamu hizmetlerinden mahrum edilmelerini önerdi.

Özlü bu öneriyi sosyal medya hesabından yaptı. Düzce belediye başkanı dünkü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar Covid-19 salgınından 62 bin vatandaşımızı kaybettik. Ağır ekonomik ve sosyal bedeller ödedik. Hala ülkemizde ilk doz aşısını bile olmayan yüzde 13’lük bir kesim var. Aşı olmayanlar kamu hizmetlerinden mahrum edilsin. Zira aşı olmayanlar kamu sağlığını tehdit ediyorlar. Kamu sağlığını korumak hepimizin görevi.”


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