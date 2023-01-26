Dursun Özbek’e ‘sportmenliğe aykırı hareket’ten 50 gün hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Dursun Özbek. (AA)

TFF’nin açıklamasına göre PFDK, başkan Özbek’e kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

Özbek, söz konusu açıklamasına PFDK kararlarını eleştirerek, şu ifadeleri kullanmıştı: “PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor. Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi. PFDK Başkanı’nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor.”

PFDK ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik’eyse Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasındaki Ümraniyespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’ya da üç ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş müsabakasından sonra hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle başkan Çamlı’ya hak mahrumiyetinin yanı sıra 200 bin lira da para cezası kesilmesine hükmetti.

Disiplin kurulu, Kayserispor Kulübünün 11 görevlisine de 15’er gün hak mahrumiyeti uyguladı.