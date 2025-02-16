Dünyanın ilk 'eşcinsel imamı' vurularak öldürüldü

Dünyanın ilk ‘eşcinsel olduğunu açıklayan imamı’ kabul edilen Muhsin Hendricks Güney Afrika’da vurularak öldürüldü.

Muhsin Hendricks. Fotoğraflar: lgbti-ep.eu – The Guardian

BBC’nin haberine göre 57 yaşındaki din insanı Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da eşcinseller ve ötekileştirilmiş Müslümanlar yararına bir cami işletiyordu.

Hendricks, cumartesi sabah Gqeberha kenti yakınlarında otomobil sürerken ateş edilerek öldürüldü.

Polisin açıklaması şöyle: “Yüzü kapalı iki kişi araçlarından inerek Hendricks’e birden fazla el ateş etti.”

Hendricks’in ölüm haberi LGBTQ+ topluluğunda şok etkisi yaratırken dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yayınlandı.

Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Derneği’nden (ILGA) Julia Ehrt yetkilileri ‘nefret suçu olabilecek bu olayı’ soruşturmaya çağırdı.

Ehrt, 57 yaşındaki din insanı için şunları söyledi: “Güney Afrika’da ve dünyanın pek çok yerinde insanlara inançlarıyla uzlaşmasında destek oldu ve rehberlik etti. Hayatı toplumlar arasındaki dayanışmanın herkese iyileşme getireceğinin bir kanıtı oldu.”

1996’da eşcinsel olduğunu açıklayan Hendricks’in çalışmaları İslam’ın geleneksel yorumlarına karşı çıkıyor ve kapsayıcı bir inancı savunuyordu. Geçen yıl Cepe Town’daki ILGA konferansında şöyle demişti: “Dine düşman olarak bakmayı bırakmamız önemli.”