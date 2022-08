Dünyanın en uzun tırnaklı kadını oldu: Rekorun arkasında trajik bir hikaye yatıyor

ABD’li Diana Armstrong bir çift elde en uzun tırnaklara sahip kadın olarak Guinness rekoru kırdı.

Fotoğraflar: Guinness World Records

Toplamda 1306,58 santimetre tırnaklara sahip kadın Guinness yetkilisinden sertifikasını teslim aldı.

25 yıldır tırnaklarını uzatan Armstrong’un sağ eli baş parmağı 138,94 santimetreyle en uzunu.

En son tırnaklarını 1997’de kesen Armstrong yaşadığı trajik olay sonrası bir daha tırnaklarını kesmemeye karar verdi.

O gün sıradan bir gününde olduğu gibi çocuklarını uyandırıp markete yiyecek bir şeyler almaya gitmişti. Alışveriş yaparken en küçük kızın panikle annesini aradı: “Anne Tisha uyanmıyor.”

Henüz 16 yaşında olan kısı Latisha uykusunda astım atağı geçirerek hayatını kaybetmişti.

O günü “Hayatımın en berbat günüydü” diye anlatıyor.

Her zaman tırnaklarını uzun kullanmayı seven Armstrong’a kızı Latisha her hafta annesinin tırnakları törpüler, oje sürerdi.

Yıllar içinde çocukları annesini tırnaklarını kesmesi için ikna etmeye çalıştı: “Çocuklarım ‘tırnaklarını kesmelisin anne’ diyordu ben de onlara kendi işinize bakın siz diyerek geçiştirirdim.“

Tırnaklarını neden uzattığını anlatınca çocukları da anlayışla karşıladı. Armstrong uzun süredir depresyonda olduğunu, tırnaklarını uzatmanın kaybettiği kızını düşüncelerinde yaşatmasının yolu olduğunu anlattı.

Daha önce kuaför olarak çalışan acılı anne kızını kaybedince işi bırakmış ve tırnaklarını uzatmaya odaklanmış. 22 yıldır maniküre gitmediğini anlatıyor.

Tırnaklarına bakım yapıp oje sürmek öyle zahmetli bir işlem ki birkaç yılda bir yapıyor. İşlem için yaklaşık 20 şişe oje ve ahşap işlerinde kullanılan törpü gerekiyor.

Tırnaklarının uzunluğu nedeniyle ellerini sınırlı kullanabiliyor, yerden bir şey almak, buzdolabını açmak gibi işleri ayağıyla yapıyor.

Bir süre önce araba kullanmayı da bırakmış. Kullandığı zamanlarda ise tırnaklarını camdan dışarı çıkarıyormuş.

Başlarda fotoğraf çekmek isteyenleri geri çevirse de zamanla daha rahat hissetmeye başladığında meraklıların isteğini kırmamaya başlamış.

Tırnaklarının olağanüstü uzunluğuna rağmen Guinness yetkilileri kendisiyle iletişime geçince şaşırdığını anlatan Armstrong “Şaka yapılıyor sandım” diyor.

Sertifikayı teslim alırken duygusal anlar yaşayan Armstrong “Bence kızım benimle gurur duyardı çünkü tırnaklarımı en son o kesti” dedi.