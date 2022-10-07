‘Dünyanın en şanslı kızı’ Netflix’te: Mila Kunis’li psikolojik gerilim

ABD’li oyuncu Mila Kunis’in başrolünde oynadığı ‘Luckiest Girl Alive’ bugün Netflix’de gösterime girdi. Yönetmen koltuğunda ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ ve ‘Fargo’ dizilerinden tanıdığımız Mike Baker var.

Mila Kunis ‘Ani’, rol arkadaşı Finn Wittrock ‘Luke’ rolünde

Harika bir işi, bol parası ve yakında evleneceği bir sevgilisi… Özetle, Ani Fanelli’nin her şeyi var. Ya da sadece öyle görünüyor. Geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldığında bütün hayatı altüst oluyor.

The Luckiest Girl Alive (Dünyanın En Şanslı Kızı) ABD’li yazar Jessica Knoll’un aynı adlı romanından uyarlama. Kitap 2015’te yayımlandıktan kısa süre sonra çok satanlar listesinde girdi. Başarısı filmle ilgili beklentileri de yükseltti.

Geçen hafta ABD’de sinema salonlarına bugün de Netflix’e gelen filmle ilgili yorumlar çeşitlilik gösteriyor. Bazısı kitabın derinliğine erişemediğini, bazısı Gone Girl benzeri bir seyir keyfi verdiğini söylüyor.