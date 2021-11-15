Dünyanın en küçük otomobiliyle 1400 kilometrelik yolculuk: Çocuklar için bağış toplayacak

Britanya’da yaşayan bir vintage araç tutkunu dünyanın en küçük otomobiliyle 1400 kilometre yol kat edecek.

Fotoğraf: Alex Orchin

Doğu Sussex bölgesinde yaşayan Alex Orchin, İskoçya’nın kuzeyindeki John O’Groats adlı köyden cumartesi günü yolculuğa başladı. Amacı İngiltere’nin güneyinde, Cornwall’daki uç noktaya Land’s End’e kadar gitmek. Yolculuğu özel kılan kuzeyden güneye inecek olmasından ziyade kullandığı otomobil.

Orchin bu uzun mesafeyi 1960’larda ‘Peel Engineering Company’ adlı şirket tarafından üretilen, dünyanın en küçük aracıyla tamamlayacak. P50’lerin boyu 137, eni 104, yüksekliği ise 120 santimetre. Azami hızı saatte 56 kilometre.

Orchin’in iki-üç hafta süreceğini tahmin ettiği yolculuğun bir de ‘hayırlı amacı’ var. BBC’nin ‘Children in Need’ (İhtiyaç sahibi çocuklar) adlı bağış organizasyonuna bağış toplamak.

Orchin durakladığı yerlerde gayda çalarak bağış toplayacak.