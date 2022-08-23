‘Dünyanın en hızlı adamı’nın zafer pozu marka oluyor

Jamaikalı atlet Usain Bolt (36), yarışlardan sonra verdiği kutlama pozunu tescil ettiriyor. Poz, ticari ürün markasının logosunda kullanacak.

Fotoğraf: ABD Patent ve Marka Kurumu

2017’de atletizm kariyerine son veren, 100 metre ve 200 metrede dünya rekorunun sahibi Bolt, 17 Ağustos’ta ABD Patent ve Marka Kurumu’na başvurdu.

Kurumun açıklamasına göre ‘dünyanın en hızlı adamı’ olarak nitelendirilen Bolt’un altın madalya kazandığı ve rekor kırdığında bir elini gökyüzüne diğerini kafasına doğru uzatarak verdiği zafer pozunun silüeti yer alıyor.

Jamaikalı sporcu, bu pozu içeren logoyu mücevher, kıyafet, ayakkabı, restoran ve spor salonlarında kullanacak.

Fotoğraf: Reuters

ABD’li avukat Josh Gerben BBC’ye, ”Bolt’un atletizmden emekli olduktan sonra ticari imparatorluğunu büyütmek istemesi çok mantıklı. Bu pozu dünyada biliniyor. Marka başvurusu kabul edildiğinde onun kendi adını, markasını taşıyan ürünler satabilmesine, işletme açmasına imkan tanır” dedi.

İngiliz Premier Ligi takımlarından Manchester United’ın taraftarı olan Bolt, atletizmi bıraktıktan sonra profesyonel futbolcu olma hayalini de gerçekleştirmişti.