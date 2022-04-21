Dünyanın en büyük ‘sokak partisi’ başladı

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinin, geçen yıl Covid-19 nedeniyle iptal edilen bu yıl da şubatta düzenlenmesi planlanırken nisana ertlenen dünyaca ünlü karnavalı başladı.

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TSİ sabaha karşı başlayan ve 30 Nisan’a kadar sürecek olan karnaval nedeniyle belediye başkanı Eduardo Paes kentin anahtarını karnavalın sembolik kralı ‘Momo’ya verdi

Covid-19 arasından sonra ilk kez düzenlenen karnavalın başlangıcındaki dans geçidi izleyenleri coşturdu.

Rengarenk, pırıltılı kıyafetlerle kıvrak dans figürlerini sergileyen dansçılar herkesi hayran bıraktı. kent sokaklarında renk cümbüşü yaşanırken dansçılara festivali izlemeye giden binlerce kişi eşlik etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya basınının büyük ilgisini çeken karnaval bu yıl 24 Şubat-1 Mart arasında düzenlenecekti ancak Brezilya’da Omicron varyantı yayılmaya başlayınca nisana ertelenmişti.

Karnaval kapsamındaki sokak partilerine belediye başkanlığından onay çıkmadı ancak başkan toplanan kalabalığı dağıtmak için herhangi bir görevlendirme yapmayacağını açıkladı.