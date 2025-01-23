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Dünyanın en büyük buzdağı 'yüzmeye devam ediyor': Karaya çarpabilir

2024’te harekete geçen dünyanın en büyük buzdağı A23a’nın Britanya’ya bağlı bir adaya doğru ilerlediği ve karaya çarpabileceği bildirildi.

Fotoğraf: AA

Antarktika kıyılarından 1986’da koparak Weddell Denizi’nde karaya oturan ve ‘buz adasına‘ dönüşen A23a, 30 yılı aşkın bir süre sonra 2024’te yeniden harekete geçti. İlkbaharda devasa bir girdaba yakalanan buzul, kuzeye doğru sürüklenmeye başladı.


A23a’nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare, kalınlığıysa yaklaşık 400 metre.

Uydu görüntüleri A23a’nın Atlantik Okyanusu’ndaki ilerleyişinin sürdüğünü gösteriyor.

Aylarca sıkışıp kaldığı girdaptan kurtulan kütle, çok sayıda penguen ve fok balığı türüne ev sahipliği yapan South Georgia ve South Sandwich adaları için risk oluşturuyor.

Buz kütlesinin özellikle Güney Amerika kıtasının güneydoğusunda yer alan takımadanın South Georgia bölgesine çarpma riski bulunuyor.

Uzmanlar, geçmişteki buzul çarpmaları nedeniyle birçok hayvanın beslenme alanlarına ulaşamayıp öldüğü bu bölgede buzdağının hareketini endişeyle izliyor.

Sıcak sularda eridikçe büyük parçalara ayrılabileceği belirtilen A23a’nın, bu parçalarının İngiltere’ye bağlı adalar çevresinde yıllarca dolaşabileceği tahmin ediliyor.

A23a nedir?

Görsel: AA

Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket etti

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