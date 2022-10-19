Dünyanın en ağır kemikli balığı: Forkliftle kaldırıldı, tabiat parkına gömüldü

Atlantik Doğa Bilimleri Derneği, 2 bin 744 kiloluk dev bir güneş balığının keşfedildiğini açıkladı.

CNN’in haberine göre, kemikli güneş balığı, aralık ayında Kuzey Atlantik Okyanusu’nun merkezindeki Faial Adası’nda yakınlarında ölü bulundu, araştırılmak üzere Portekiz’in Azor takım adalarına getirildi.

Her ikisi de Portekiz’de bulunan Atlantik Doğa Bilimleri Derneği ve Azor Üniversitesi’nden bilim insanları biyometrik ve morfolojik veriler için balığı inceledi; tarttı, ölçtü, doku örneği aldı.

Çalışmanın detayları Journal of Fish Biology’de yayımlandı.

Bilim insanlarının verdiği bilgiye göre, iskelet kemik yapısına sahip yaklaşık 29 bin kemikli balık türü var, bunlar dünyadaki balık türlerinin çoğunu oluşturuyor.

1996’da Japonya’da Kamogawa’da bulunan 2 bin 300 kiloluk dev dişi güneş balığı, en ağır kemikli balık rekorunun sahibiydi. Cinsiyeti bilinmeyen bu yeni balık, ondan 400 kilo daha ağır.

Ölçümler nasıl yapıldı?

Güneş balığı, bir forklift kullanılarak yerden kaldırıldı, ağır yükleri tartmak için tasarlanan bir cihazla tartıldı.

Boyu 3.25 metre, yüksekliği 3.59 metre olarak ölçüldü.

Atlantik Doğa Bilimcileri Derneği’nden araştırmacı José Nuno Gomes-Pereira, “balığı bu durumda görmek üzücü, aslında okyanuslarda hüküm sürüyor olmalıydı” dedikten sonra bir de güzel haber verdi: “Demek ki okyanuslar en ağır türlerin hala var olabileceği kadar sağlıklı”.

Faial Adası’nın Tabiat Parkı’na gömüldü.