Dünyada ilk: Hayvan kanı içme suyuna dönüştürülecek

Belçikalı bir şirket, mezbahalarda kesim sonrası biriken hayvan kanını içme suyuna dönüştürmek için bir arıtma tesisi kuracağını duyurdu. Belçika medyasına göre bu dünyada bir ilk olacak.

Kesimden elde edilen yan ürünlerden hayvan yemi ve protein üreten Veos adlı şirket, hayvan kanının dönüştürülmesi sayesinde yılda 45 milyon litre yer altı suyu tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Günlük 150 bin litre su

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre şirket CEO’su Robert Slee, iki milyon avro yatırımla kurulacak arıtma tesisi sayesinde, mezbahalardaki hayvan kanından günlük 150 bin litre su elde edileceğini söyledi.

Arıtma tesisinde, kesim sonrası biriken hayvan kanı koyulaştırılarak vakumla kurutulacak. O süreçte kandan ayrılan su buharının, tekrar su olana kadar yoğunlaşması sağlanacak.

Elde edilen bu su, yeni tesiste arıtılacak ve üretim sürecinde kullanılabilecek.

Hayvan kanından içme suyuna geçiş, Veos’un yüzde 40 daha az yer altı suyu kullanmasını sağlayacak. Bu da, yılda yaklaşık 45 milyon litre yeraltı suyundan tasarruf edilmesi anlamına geliyor.