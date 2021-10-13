Dünyada bir ilk: Nakledilecek akciğer drone’la taşındı

Kanada’da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracıyla (drone) taşındı.

Fotoğraf: The Canadian Press

AA’nın haberine göre Toronto kentindeki Western Hastanesi’nde bir hastadan alınan akciğer, altı dakikalık bir uçuşun ardından Toronto General Hospital adlı hastaneye ulaştı.

Dronela transferi sağlayan Unither Bioelectronique şirketinin sahibi Martine Rothblat, Toronto General Hospital’ı, Kanada’daki ilk ikili ve tekli akciğer naklinin yapıldığı hastane olduğu için seçtiklerini açıkladı.

Kanada resmi haber ajansı CP’ye konuşan Rothbalt, bir ekiple 18 ay boyunca yürüttükleri çalışmada, başarılı bir sevkiyat için tüm aşamaları test ettiklerini söyledi.

İlki 2019 yılında ABD’nin Baltimore kentinde bir böbreğin nakledilmesiyle başlayan drone’la organ taşıma, daha sonra Nevada’da kornea ve Minnesotta’da da pankreas taşınmasıyla kayıtlara girdi.

Özel kutu geliştirildi

Akciğer taşıma için Unither Bioelectronique şirketi, drone takılan ve akciğerde herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek özel bir kutu geliştirdi.

Kutuyu, yükseklik, barometrik basınç, titreşimler ve diğer sarsıcı olaylardaki değişikliklere dayanacak şekilde tasarlayan şirket, donanıma, kutunun taşıma sırasında meydana gelebilecek olası düşme ihtimaline karşı paraşüt ve gelişmiş GPS sistemi ekledi.

İnsansız hava aracı ve konteynerin tamamlanmasının ardından, aylar boyunca değişik iklim şartlarına karşı, akciğerleri simüle eden sahte paketlerle dolu uygulama uçuşları yaptı.

Yeni sistemle, hastaya nakledilecek organlarda ulaşımda kaybedilen sürelerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Kanada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Kanada’da 2 bin 622 kişiye organ nakli yapıldı, 276 kişi de gerekli organ bulunamaması sebebiyle hayatını kaybetti.