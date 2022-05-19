Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Vangelis Papathanassiou hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Vangelis Odysseas Papathanassiou 79 yaşında hayatını kaybetti.

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Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, ünlü sanatçıyı temsil eden avukatlık ofisi Papathanasiou’nun 17 Mayıs Salı akşamı öldüğünü duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren ünlü besteci, 1943’te Yunanistan’ın Volos kentinde dünyaya geldi.

Papathanasiou, şarkı bestelemeye dört yaşında başladı, yaşamına çok sayıda başarı ve ödül sığdırdı.

Birçok film, belgesel ve televizyon programı için de şarkı besteleyen sanatçının, ‘Mythodea’ isimli eseri NASA’nın 2001 Misyonu için kullanıldı.

New Age ve elektronik müzik bestecisi olarak ünlenen Papathanasiou, 2002 FIFA Dünya Kupası marşını da besteledi.

1981 Britanya yapımı olan Ateş Arabaları filmi için bestelediği müzik, Papathanasiou’ya Oscar ödülü kazandırdı.