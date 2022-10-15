Dünya Voleybol Şampiyonası’nda şampiyon Sırbistan

2022 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde, Brezilya’yı 3-0 mağlup eden Sırbistan, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

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Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan müsabakalarda, Brezilya ile Sırbistan şampiyonluk, İtalya ile ABD ise üçüncülük için karşı karşıya geldi.

Final maçında, 2018 şampiyonu Sırbistan, Brezilya’yı 26-24, 25-22, 25-17’lik setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Sırbistan’dan Tiyana Boşkoviç, En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi.

Üçüncülük maçında ise İtalya, ABD’yi 3-0 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.