Dünya nüfusuna her dakika 140 kişi ekleniyor

Dünya nüfus datasını toplayıp derleyen bağımsız kuruluş WPR (World Population Review / Dünya Nüfus İncelemesi) paylaştığı veriler geleceğe ışık tutuyor.

Fotoğraf: Anna Shvets/Pexels

ABD Nüfus Dairesi’nin açıkladığı rakama göre, Eylül 2022 itibariyle dünyada 7,922,312,800 insan yaşıyordu. Bu sayıya her gün ortalama 140 kişi ekleniyor. Kasım 2022 ortasında nüfusun 8 milyara ulaşacağı öngörülüyor.

Nüfus artsa da dünya nüfusunun artış hızı yavaşlamış durumda.

2080-2100 yıllarında, nüfus yaklaşık 10,4 milyara ulaştığında doğum ölüm sayılarının eşitlenmesi bekleniyor. Bu tarihlerden sonra artış hızla negatife dönecek.

Nüfusu 1 milyarın üstündeki ülkeler

1950’de Birleşmiş Milletler dünya nüfus kayıtlarını tutmaya başladığından beri ‘resmi olarak’ en kalabalık ülke. Eylül 2022’de 1.42 milyar oldu. Ancak kayıt tutulmayan önceki yıllarda en çok insanın yaşadığı ülke olduğunu biliniyor.

Dünyada 1 milyarın üzerindeki ikinci ülke 1.41 milyarla Hindistan. Önümüzdeki yıl Çin’i geçmesi bekleniyor.

100 milyonun üzerindeki ülkeler

Nüfusu 100 milyonu geçen ülkeler raporda şöyle sıralanıyor:

ABD – 338,653,036

Russia – 144,704,502

Endonezya – 275,908,026

Meksika – 127,724,673

Pakistan – 236,882,454

Japonya – 123,801,638

Nijerya – 219,741,895

Etiyopya – 124,095,535

Brezilya – 215,538,160

Filipinler – 115,969,226

Bangladeş – 171,594,827

Mısır – 111,384,124

Bu ülkelerden Rusya ve Japonya’nın 2050 yılında düşüşe geçmesi, diğer ülkelerin nüfuslarınınsa artmaya devam etmesi bekleniyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Vietnam da yakında 100 milyon kulübüne katılacak iki ülke.

Dünyanın en az nüfusa sahip ülkesiyse 500’den az nüfusla Vatikan şehri.