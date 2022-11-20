İlk maçın galibi Ekvador: İki gol de Fenerbahçeli Valencia’dan

2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılış maçında Ekvador, Fenerbahçeli Enner Valencia’nın golleriyle ev sahibi Katar’ı 2-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

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Yaklaşık 40 dakika süren görkemli açılış töreniyle adrenalinin iyice yükseldiği 60 bin kişilik Al Bayt Stadı’nda, tribünleri selamlayan FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun “Takımlar gelsin ve şov başlasın” davetiyle iki ülke, açılış maçı için sahadaki yerini aldı

Ekvador, 3’üncü dakikada Fenerbahçeli Enner Valencia’nın kafa golüyle büyük sevinç yaşadı. Ancak gol, VAR’a takıldı.

Taraftarları fazla bekletmeyen Valencia, 16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve milli takım kariyerinin 36’ncı golünü kaleci Alsheeb’in solundan ağlara gönderdi: 0-1.

Hem açık oyunda hem de duran toplarda ortalar yaparak düzenli tehdit oluşturan Ekvador, bunun semeresini 31’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia’nın kafa golüyle aldı: 0-2.

Temponun iyice düştüğü ikinci yarının 60’ıncı dakikasından itibaren taraftarların geride bıraktığı boş koltukların giderek artmaya başladığı maçı Ekvador zorlanmadan 2-0 kazandı.

2022’de oynadığı 10 maçta da birden fazla gol atamayan Ekvador, bu istatistiği Katar karşısında bozdu.

A Grubu’ndaki ikinci maçta yarın Senegal ve Hollanda, 19:00’da karşı karşıya gelecek.