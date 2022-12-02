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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Katar’ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu eşleşmeleri belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar Dünya Kupası’nda son 16 takım arasına adlarını yazdırdı.


Son 16 turu karşılaşmaları bugün başlayacak ve 6 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

Bu karşılaşmalarının ardından kupaya iki gün ara verilip ardından çeyrek final karşılaşmaları başlayacak.

Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı şöyle:

3 Aralık Cumartesi:

18.00 Hollanda-ABD (Khalifa)

22.00 Arjantin-Avustralya (Ahmed Bin Ali)

4 Aralık Pazar:

18.00 Fransa-Polonya (Al Thumama)

22.00 İngiltere-Senegal (Al Bayt)

5 Aralık Pazartesi:

18.00 Japonya-Hırvatistan (Al Janoub)

22.00 Brezilya-Güney Kore (Stadyum 974)

6 Aralık Salı:

18.00 Fas-İspanya (Education City)

22.00 Portekiz-İsviçre (Lusail)

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