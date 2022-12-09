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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Kupası’nda bugün: Neymar ve Messi yine sahnede

2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finallerinde bugün iki maç oynanacak.

Fotoğraf: AA

Çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ve Brezilya karşı karşıya gelecek. Education City Stadı’nda oynanacak ve saat 18:00’de başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.


İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014’te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1’lik skorlarla kazandı.

Bu turu geçen taraf, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak.

Lusail Stadı’nda oynanacak ve saat 22:00’de başlayacak Hollanda-Arjantin mücadelesiniyse İspanyol hakem Antonio Mateu yönetecek.

İki takım Dünya Kupası’nda altıncı kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan beş maçtan iki takım da ikişer galibiyetle ayrılırken, bir grup maçı golsüz sona erdi.

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