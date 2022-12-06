Dünya Kupası’nda bugün: İspanya ve Portekiz çeyrek final peşinde

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün iki maçla devam edecek.
Dünkü karşılaşmada Hırvatistan, Japonya’yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarda 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Rakibi ise Güney Kore’yi 4-1’le geçen Brezilya oldu. Hırvatistan ile Brezilya’nın çeyrek final müsabakası 9 Aralık’ta Education City Stadyumu’nda oynanacak.
Bugünkü program ise şöyle:
- 18:00 Fas-İspanya
İspanya, E Grubu’nu 4 puanla ve averajla Almanya’nın önünde ikinci olarak bitirerek son 16 turuna yükselmişti. Aynı grubun birincisi Japonya dün elendi.
Fas’sa 7 puanla F Grubu’nu lider tamamlamıştı.
- 22:00 Portekiz-İsviçre
İsviçre, G Grubu’nu Brezilya’yla aynı puanla ikinci olarak tamamlamıştı.
Portekiz, H Grubu’nu 6 puanla birinci bitirmişti.