Dünya Kupası’nda bugün: Güney Kore, Brezilya karşısında sürpriz arayacak

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün iki maçla devam edecek.
Dünkü karşılaşmada Polonya’yı 3-1 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi. Rakibi ise Senegal’i 3-0’la geçen İngiltere oldu. İngiltere ile Fransa’nın çeyrek final müsabakası 10 Aralık’ta Al Bayt Stadyumu’nda oynanacak.
Bugünkü program ise şöyle:
- 18:00 Japonya-Hırvatistan
E Grubu’nda Almanya ve İspanya’yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.
2018’de Rusya’da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu’nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırmıştı.
- 22:00 Brezilya-Güney Kore
G Grubu’nda oynadığı üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre’nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Güney Kore ise H Grubu’nda oynadığı son maçta Portekiz’i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4’e yükseltmiş ve averajla Uruguay’ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.