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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Kupası’nda bugün: Güney Kore, Brezilya karşısında sürpriz arayacak

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün iki maçla devam edecek.

Fotoğraf: Reuters

Dünkü karşılaşmada Polonya’yı 3-1 yenen Fransa, çeyrek finale yükseldi. Rakibi ise Senegal’i 3-0’la geçen İngiltere oldu. İngiltere ile Fransa’nın çeyrek final müsabakası 10 Aralık’ta Al Bayt Stadyumu’nda oynanacak.


Bugünkü program ise şöyle:

  • 18:00 Japonya-Hırvatistan

E Grubu’nda Almanya ve İspanya’yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.

2018’de Rusya’da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu’nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırmıştı.

  • 22:00 Brezilya-Güney Kore

G Grubu’nda oynadığı üç maçta iki galibiyet ve bir mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre’nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Güney Kore ise H Grubu’nda oynadığı son maçta Portekiz’i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4’e yükseltmiş ve averajla Uruguay’ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

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