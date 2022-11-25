Dünya Kupası’na veda eden ilk takım Katar 

2022 Dünya Kupası’nın ev sahibi Katar, turnuvaya ilk veda eden takım oldu.

A Grubu’nda yer alan Katar, ilk maçında Ekvador’a 2-0 yenilirken ikinci karşılaşmadaysa Senegal’e 3-1 mağlup oldu.

Son maçlar öncesinde puanı bulunmayan ve son sırada yer alan Katar’ın turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

İkinci maçlar sonrasında A Grubu’nda Hollanda ve Ekvador’un dörder, Senegal’inse üç puanı var.

Katar, turnuva tarihinde iki grup maçının ardından elenmesi kesinleşen ilk ev sahibi ülke oldu. 2010 Dünya Kupası’nda da ev sahibi Güney Afrika, gruptan çıkamamıştı.