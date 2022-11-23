Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek.
Dünya Kupası’nda dün Arjantin-Suudi Arabistan, Meksika-Polonya, Danimarka-Tunus ve Fransa-Avustralya maçları oynandı.
Suudi Arabistan, sürpriz bir şekilde Arjantin’i 2-1 mağlup etti. Fransa da Avustralya’yı 4-1 yendi. Meksika Polonya’yla, Danimarka da Tunus’la 0-0 berabere kaldı.
Dünya Kupası bugün, dört maçla devam edecek.
Bugün oynanacak maçlar şu şekilde:
- F Grubu: Fas-Hırvatistan (Saat: 13:00)
- E Grubu: Almanya-Japonya (Saat: 16:00)
- E Grubu: İspanya-Kosta Rika (Saat: 19:00)
- F Grubu: Belçika-Kanada (Saat: 22:00)