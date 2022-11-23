Katar’da düzenlenen Dünya Kupası, bugün dört maçla devam edecek.

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Dünya Kupası’nda dün Arjantin-Suudi Arabistan, Meksika-Polonya, Danimarka-Tunus ve Fransa-Avustralya maçları oynandı.

Suudi Arabistan, sürpriz bir şekilde Arjantin’i 2-1 mağlup etti. Fransa da Avustralya’yı 4-1 yendi. Meksika Polonya’yla, Danimarka da Tunus’la 0-0 berabere kaldı.

Dünya Kupası bugün, dört maçla devam edecek.

Bugün oynanacak maçlar şu şekilde: