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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Bankası’na göre enerji ve gıdada yangın 2024’e kadar sürecek


Dünya Bankası, Ukrayna’daki savaş nedeniyle gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın 2024’e kadar süreceğini öngördü.

Kurumun ‘Emtia Piyasalarında Görünüm‘ adlı raporunda enerji fiyatlarındaki artışın 1973’teki petrol krizi seviyelerine ulaştığı ve bu yıl yüzde 50’yi aşacağı belirtildi.


Bankanın brent petrolün varil fiyatı için bu yıl ortalama tahmini 100 dolar.

Raporda 2022 yılında tarımsal emtia fiyatlarındaki yükseliş beklentisiyse yüzde 20.

Kurum, sadece buğday fiyatlarının bu yıl yüzde 40’tan fazla yükseleceğini ve tüm zamanların zirvesine çıkacağını öngördü.

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