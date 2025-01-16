Dünya Bankası: Türkiye'de deprem bölgesine 1 milyar dolarlık kaynak ayırdık

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, deprem bölgesine bu sene için 1 milyar dolarlık (yaklaşık 35 milyar 467 milyon lira) bir kaynak daha ayırdıklarını duyurdu.

Humberto Lopez. Fotoğraf: AA

Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer, İstanbul’da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Lopez, Dünya Bankası ve IFC’nin tüm dünyada aynı şehirlerde beraber çalıştığını fakat Türkiye’de durumun farklı olduğunu söyledi. Dünya Bankası’nın Ankara’da IFC’ninsa İstanbul merkezli çalıştığını belirtti.

Türkiye’de deprem bölgesinde altyapı, sağlık, su dağıtım sistemi, sağlık yapıları, hastanelerle ilgili çalışma, projeler yaptıklarına ve yapacaklarına vurgulayan Lopez, IFC’nin sağladığı destekle deprem bölgesinde nakite ihtiyacı olan firmalara nakit sağlanabilmesi konusundaki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Lopez, deprem bölgesinde sanayi kuruluşları, firmalarına yönelik çalışmaların yanı sıra tarıma ve hayvancılık ile ilgili projelerin de önemli olduğunu belirtti.

Direktör, bölgede şu ana kadar sağlanmış 3 milyar dolarlık kaynağın yanı sıra bu sene için 1 milyar dolarlık bir kaynak daha ayırdıklarını, bununla beraber toplamda 4 milyar dolarlık (yaklaşık 141 milyar 869 milyon lira) bir kaynağın sağlanmış olacağını vurguladı.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer de Türkiye’de ne olduğunu yakından takip ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Türkiye bir referans noktası. Türkiye’deki başarılı uygulamaları nasıl bir sıçrama tahtası olabileceğine ve dünyada başka ülke üzerinde nasıl hayata geçirileceğine dair düşünüyoruz. Türkiye’yi başka ülkeler de takip ediyor bu anlamda.”