Prof. Dr. Osman Bektaş, Rize ve Trabzon’u uyardı: Yeni depremler sürpriz sayılmaz

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Rize ve Trabzon’u uyardı: “Yeni depremler sürpriz sayılmaz.”

Fotoğraf: AA

Trabzon’da sabah 07.02’de deprem olmuştu.

Kandilli Rasathanesi’ne göre depremin büyüklüğü 3,4.

Jeoloji mühendisi olan Prof. Bektaş depremi X hesabından yorumladı:

* Karadeniz Fayı levha sınırı olan Kuzey Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu Faylarına paralel uzanan levha içi bir faydır. M3,2 deprem, 2012 deki M5,6 depreminin gerilme artışı gösterdiği artçılarının uzandığı Trabzon Fay Sistemi üzerinde gelişti.

‘Karadeniz fayı hareketini sürdürüyor’

* Karadeniz fayı hareketini sürdürüyor. Üç gün önce sahile paralel uzanan Karadeniz Fay segmenti üzerinde M3,2 depremi gelmemişti.

* Bugün aynı yerde 3,4 deprem yaşandı. İki deprem kuşağı arasındaki Trabzon ve Rize’nin depremselliği AFAD tarafından sırasıyla iki ve üç kat artırılmıştır.

‘Yeni depremler sürpriz sayılmaz’

* 2012 de Batum açıklarında Trabzon fayı üzerinde gelişen 5,7 büyüklüğündeki depremin artçıları Rize ve Trabzon istikametlerinde yoğunlaşmış ve faylar üzerindeki gerilmeleri artırmıştır. Bölgede yeni depremler sürpriz sayılmaz.