Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 2024’te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 deprem oldu.

Fotoğraf: X / @depremdaireside

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.

En büyük deprem Malatya’da

16 Ekim’de Malatya’nın Kale İlçesi’nde 6 büyüklüğünde deprem oldu. 254 kişi yaralandı, 23 bina yıkıldı.

AFAD’ın verilerine göre 4 Mart’ta Çanakkale’de 4.9, 17 Nisan Yozgat’ta 4.8, 18 Nisan Tokat Sulusaray’da 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



