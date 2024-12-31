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Yaramazlara biraz batar!

2024'te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 2024’te Türkiye ve yakın çevresinde 32 bin 500 deprem oldu.

Fotoğraf: X / @depremdaireside

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda depremlerin yıl içerisindeki hareketlilikleri de görülüyor.


En büyük deprem Malatya’da

16 Ekim’de Malatya’nın Kale İlçesi’nde 6 büyüklüğünde deprem oldu. 254 kişi yaralandı, 23 bina yıkıldı.

AFAD’ın verilerine göre 4 Mart’ta Çanakkale’de 4.9, 17 Nisan Yozgat’ta 4.8, 18 Nisan Tokat Sulusaray’da 5.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sivas’ta 4,4 büyüklüğünde deprem


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