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Yaramazlara biraz batar!

Dünürler arasında kavga: Bir ölü, iki yaralı

Kırşehir’de, dünürler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çukurçayır Mahallesi’nde yaşayan R.A. (62) ve dünürleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A., tüfekle ateş açtı.


R.A.’nın dünürü A.Ç. (64), eşi S.Ç. (62) ve kızı E.Ç. (41) vuruldu. R.A. tüfeği bırakarak olay yerinden kaçtı.

Polis ve sağlık ekipleri, A.Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

S.Ç. ve E.Ç. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, R.A.’yı bir evin bahçesinde kovalamaca sonucu yakaladı ve gözaltına aldı.

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