Düğünde ateş eden kişiye 48 bin lira ceza

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir düğünde tabancayla ateş eden kişiye 48 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.
AA’nın haberine göre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sekili Mahallesi’nde bir düğünden havaya silahla ateş edildiği yönünde ihbar aldı.
Düğünde silahla ateş eden B.A. gözaltına alındı.
Aramada bir ruhsatsız tabancayla altı boş tabanca kovanı bulundu.
Gaziantep Valiliği’nin genelgesi kapsamında B.A.’ya ‘eğlence gürültüsü’ yapmaktan para cezası verilirken ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.