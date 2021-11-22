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Yaramazlara biraz batar!

DSÖ’yü doğru bilgilendirmediği gerekçesiyle Çin’e dava açan doktor ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

Covid-19 hakkında Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) doğru bilgilendirmediği gerekçesiyle Çin’e dava açan Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA’nın haberine göre ateş ve nefes darlığı şikayetiyle Ankara Keçiören Sanatoryum Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akkurt, bir haftadır süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.


Akkurt’un cenazesi, Kızılcahamam Beşkonak Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi.

Akkurt, geçen yıl corona virüsünü yaymakla suçladığı Çin’e tazminat davası açmıştı.

Dilekçesinde salgının ortaya çıktığı anda Çin’in dünyayı doğru bilgilendirmediğini ve gerekli verileri DSÖ’yle paylaşmadığını, Çin’in hastalığın yayılması konusunda ihmallerinin olduğunu savunmuştu.

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