DSÖ’yü doğru bilgilendirmediği gerekçesiyle Çin’e dava açan doktor ‘corona’ nedeniyle hayatını kaybetti

İklim değişikliği, kuraklık ve yağışların azalması nedeniyle Van Gölü’ndeki çekilme, havzadaki canlı popülasyonunu ve ekolojik yaşam alanlarını olumsuz etkiliyor. Türkiye’nin en büyük gölünde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmesiyle Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda eski iskele, kale, tarihi kalıntılar ve mikrobiyalitler ortaya çıktı.