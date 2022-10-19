DSÖ’den önlem çağrısı: Hareketsizlik kaynaklı hastalıklarda 500 milyon kişi tehlikede

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporuna göre 2030’a kadar hareketsizlik kaynaklı sağlık sorunu çekenlerin sayısı 500 milyonu bulabilir.

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DSÖ tarafından yayımlanan 2022 Küresel Fiziksel Aktivite raporuna göre dünya genelinde artan hareketsizlik bir çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

DW Türkçe’nin rapordan aktardığına göre hükümetlerin egzersizi teşvik etmek üzere gereken önlemleri almamaları halinde, dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişinin 2020 ile 2030 arasında kalp hastalığı, obezite, diyabet veya fiziksel hareketsizlik kaynaklı diğer hastalıklara yakalanabilir.

194 ülkeden toplanan verilerle oluşturulan rapora göre, söz konusu ülkelerin yüzde 50’sinin bir ulusal fiziksel aktivite planı olmasına karşın, uygulamada bu oran yüzde 40’ın altına düşüyor.

‘Sadece fiziksel ve ruhsal sağlık için değil’

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, konuya dair şunları dedi: “İnsanların yürüme, bisiklete binme, spor ve diğer fiziksel aktiviteler yoluyla daha aktif olmalarını destekleyecek politikaların uygulanmasını yaygınlaştırmak için daha fazla ülkeye ihtiyacımız var. Bunun faydaları sadece bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığı için değil, aynı zamanda toplumlar, çevreler ve ekonomiler için de çok büyük.”

DSÖ’nün açıklamasında hareketsizliğin yaratacağı rahatsızlıkların sağlık sistemleri için yaratacağı ekonomik yüke de dikkat çekildi. Yeni önlenebilir bulaşıcı olmayan vakaların tedavisinin maliyetinin 2030’a kadar yaklaşık 300 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

Haftada en az 150 dakikalık egzersiz

DSÖ, sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için yetişkinlere haftada en az 150 dakikalık egzersiz tavsiye ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 27,5’ininse bu egzersiz kotasına ulaşamadığı belirtiliyor. Örgüt verilerine göre varlıklı ülkelerde bu orana ulaşamayanların oranı yüzde 36,8’i buluyor.